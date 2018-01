Resultado da eleição no Iraque deve atrasar Um membro da Comissão Eleitoral Independente do Iraque, Safwat Rashid, disse que será "impossível ter os resultados finais nesta semana", referindo-se à semana islâmica, que vai de quinta a sexta a quinta-feira. As eleições parlamentares iraquianas ocorreram em 15 de dezembro. Um grupo internacional que audita os resultados também declarou que precisará de mais de uma semana para completar seu trabalho. O líder da coalizão política Frente Concordância Iraquiana, de maioria sunita, Adnan al-Dulaimi, disse que adira o resultado oficial para acomodar a investigação internacional dos resultados é uma decisão lógica. Políticos sunitas criticaram a eleição e apresentaram diversas denúncias de fraude. Kamal al-Saadi, uma importante figura do Partido Dawa, o mesmo do primeiro-ministro Ibrahim al-Jaafari, disse não ver problemas no adiamento. Cerca de 2.000 queixas foram apresentadas após o pleito, incluindo 50 consideradas graves o bastante para afetar o resultado em algumas das mais de 30.000 seções eleitorais.