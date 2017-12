Resultado das eleições no Irã sai hoje O resultado final das eleições no Irã serão anunciadas neste sábado à noite (por volta das 15 horas, em Brasília), informou hoje a Irna, agência oficial de notícias iraniana. As autoridades iranianas também confirmaram a reeleição do presidente Mohammad Khatami. De acordo com a última contagem, Khatami recebeu quase 80% dos votos dos 16 milhões de votos já contados.