Resultado das eleições venezuelanas foi 'bem visto' pelo governo brasileiro

BRASÍLIA - O resultado das eleições na Venezuela, onde a oposição conseguiu a maioria das cadeiras do Congresso nas eleições de domingo, foi "bem visto" pelo governo brasileiro. A avaliação do Planalto é de que o resultado afasta os temores de quem achava que haveria interferência do governo de Nicolás Maduro nas urnas e enfraquece a tese do novo presidente da Argentina, Mauricio Macri, que desejava acionar a cláusula democrática do Mercosul, na reunião do dia 21 de dezembro, no Paraguai, alegando que Maduro estava perseguindo opositores e que não havia liberdade de expressão naquele País.

Nesta segunda-feira, 7, a futura chanceler de Macri, Susana Malcorra, em entrevista a uma rádio local, informou que o resultados das eleições em Caracas fez com que o futuro governo argentino revisse seu plano de pedir a suspensão da Venezuela do Mercosul, já que a diferença de votos foi significativa e Maduro reconheceu a derrota.

A presidente Dilma Rousseff, em entrevista no Planalto, ao ser questionada pelo Estado sobre como recebeu a vitória dos oposicionistas na Venezuela, foi lacônica ao dizer apenas que “respeita o resultado democrático (das eleições)”. Diante da insistência se ela pretendia falar com Maduro para prestar solidariedade, a exemplo do que fez o presidente cubano, Raúl Castro, a presidente não respondeu, mas fez um gesto corporal sugerindo que não havia sentido para telefonar para o venezuelano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na sexta-feira, quando recebeu o presidente eleito Maurício Macri, ele e a presidente Dilma chegaram a tocar no assunto e o argentino reiterou que iria pedir a saída da Venezuela do bloco. Na ocasião, Dilma afirmou que esse assunto deveria ser tratado apenas depois do resultado das eleições de domingo, que mostraram uma vitória da oposição. Agora, o governo brasileiro não vê qualquer motivo sequer para o assunto ser levado à discussão pelo bloco. No governo brasileiro a posição de Macri de recuar na sua iniciativa foi elogiada.