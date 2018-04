Resultado de autopsia de Whitney pode levar semanas

Não havia indícios de crime nem sinais claros de traumas no corpo da cantora, mas autoridades não descartam qualquer hipótese até que sejam divulgados os exames toxicológicos. O tenente da política de Beverly Hills Mark Rosen afirmou que pode divulgar informações nesta segunda-feira sobre a morte de Whitney, porém isso vai depender se os investigadores se sentem confortáveis em prover mais detalhes.

Em casos notórios, o resultado da autopsia é mais difícil de se obter. Por exemplo, o resultado da autopsia de Michael Jackson levou semanas até que os investigadores conseguissem montar o quebra-cabeça para determinar a morte do rei do pop. Os exames toxicológicos com frequência são necessários antes que os legistas apontem a causa oficial da morte.

Um membro da comitiva de Whitney encontrou a cantora de 48 anos inconsciente no quarto dela no sábado, poucas horas antes de uma festa de gala antes do Grammy, em que ela deveria comparecer. O Grammy, no domingo, foi em parte dedicado a Whitney, vencedora do prêmio por seis vezes. As informações são da Associated Press.