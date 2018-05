Resultado de eleição não afeta economia, diz agência de risco

A apreensão dos investidores é em razão, acima de tudo, do pouco conhecimento do cenário político peruano e de uma falta de informação a respeito dos compromissos adotados por Humala, que moderou a sua posição em relação às últimas eleições.

O candidato da esquerda peruana comprometeu-se a manter a independência do Banco Central do Peru e a não permitir que o déficit fiscal ultrapasse 1% do PIB.

Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que cumpre pena por corrupção e outros crimes, também adotará as mesmas políticas fiscais e monetárias dos dois últimos governos.

"Os dois candidatos constantemente falam sobre a necessidade de preservar os principais pilares da atual política macroeconômica, incluindo a responsabilidade fiscal e a autonomia do Banco Central do Peru, com objetivo de garantir a tendência de crescimento, uma saudável balança de pagamentos e a inflação baixa", afirma o relatório da Moody"s.

Humala também se comprometeu a cumprir os acordos de livre comércio assinados pelo Peru . Keiko, por sua vez, sempre foi uma defensora do livre mercado e quer ampliar os acordos do Peru com outros países.

A principal diferença entre os dois candidatos está na ideia sobre qual deve ser o tamanho do Estado na economia. Keiko quer aumentar o número de concessões para a iniciativa privada para desenvolver a infraestrutura. Seu pai, quando governou o país nos anos 90, levou adiante uma série de privatizações.

Já o candidato da esquerda pretende se inspirar no Chile para cobrar royalties sobre as empresas mineradoras, além de introduzir impostos de 40% a 45% sobre os lucros do setor de mineração, copiando uma política adotada pela Austrália no ano passado.