Resultado final confirma vitória de Peña Nieto no México Enrique Peña Nieto, do Partido Revolucionário Institucional (PRI), venceu a eleição presidencial do México, informou nesta sexta-feira o Instituto Federal Eleitoral (IFE), que divulgou os resultados finais após um pedido de recontagem dos votos de seu principal rival, o candidato do Partido da Revolução Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador.