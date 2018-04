''Resultado mostra país dividido''

A oposição venezuelana sai mais unida desse referendo, ciente de que só pode derrotar Hugo Chávez em 2012 se tiver candidato único. Mas não será fácil encontrá-lo. De qualquer forma, nas eleições para a Assembleia Nacional do ano que vem, a oposição poderá obter expressiva representação, se repetir a votação de 45% - a maior dos últimos anos. A análise é do sociólogo Edgardo Lander, de 66 anos, professor da Universidade Central da Venezuela. Em entrevista ao Estado, Lander, um dos analistas políticos de mais prestígio na Venezuela, avaliou o cenário pós-referendo. Qual sua avaliação do resultado do referendo? Indubitavelmente, uma diferença de 10 pontos ou 1 milhão de votos é uma vitória de Chávez. Obviamente, o resultado mostra o país profundamente dividido. O que acha da afirmação da oposição de que foi um bom resultado para ela? A oposição obteve mais votos que em todos esses anos. Evidentemente, foi um avanço. É significativo também que o nível de abstenção tenha sido tão baixo. O que isso demonstra? Que o que estava em jogo era importante para ambos os lados. O governo claramente sabe que não tinha candidato melhor para a próxima eleição presidencial do que Chávez. E isso também está claro para a oposição. O referendo foi uma espécie de antecipação da eleição de 2012. A oposição sai mais unida ou mais dividida? Mais unida. A oposição venezuelana é muito heterogênea. O que os une é a confrontação a Chávez. Mas, quando se trata de encontrar um candidato, não há uma liderança clara para construir um consenso. Então será um grande desafio para a oposição ter candidato único para enfrentar Chávez em 2012? É óbvio que a única forma de fazer oposição realista a Chávez é ter um candidato único. Mas isso não é fácil. Eles podem se comprometer em torno de uma metodologia, como, por exemplo, realizar primárias. Já há a movimentação de grupos econômicos que apostam em um ou outro candidato de oposição. Houve um momento em que o único cargo importante de um oposicionista era o do governador do Estado de Zulia, Manuel Rosales. Agora, há outras figuras, como os governadores de Carabobo (Henrique Salas Feo) e Miranda (Henrique Capriles Radonski) e o prefeito de Caracas (Antonio Ledezma). O problema é que cada um deles é de um partido. O próximo teste são as eleições para a Assembleia Nacional, no ano que vem? Sim, e poderá haver uma mudança muito significativa na sua composição. Como a oposição boicotou as eleições de 2005 (denunciando fraude), ela se restringe a setores que abandonaram o governo, como o partido Podemos e alguns deputados que votam de forma mais autônoma. Se nas eleições de 2010 a oposição repetir o desempenho do referendo, 45% dos votos representam uma bancada muito expressiva. Qual a tendência ideológica majoritária da oposição? É muito heterogênea. Há desde setores de direita, que recebem financiamento da embaixada dos EUA, até os mais democráticos, que se aproximam da social-democracia. Entre 2002 e 2005, a oposição esteve dominada pela direita mais radical, responsável pela tentativa de golpe contra Chávez, mas a corrente perdeu peso a partir do referendo de 2007. Qual o risco de Chávez radicalizar e cancelar as eleições? Não vejo essa possibilidade, a menos que houvesse uma ameaça de guerra civil, de guerra com os EUA ou com a Colômbia. Há a possibilidade de o modelo chavista ser reproduzido na região? Não creio que exista modelo exportável. O que aconteceu na Venezuela teve um impacto sobre a Bolívia e o Equador, mas não se pode dizer que está acontecendo a mesma coisa nesses países. O peso da população indígena, a composição social, cultural e histórica deles é muito diferente. L.S.