Resultado parcial indica liderança de Ahmadinejad no Irã O ministério do Interior do Irã divulgou resultados parciais das eleições presidenciais de hoje, que indicam o presidente Mahmoud Ahmadinejad liderando com 68,8% dos votos. Já o candidato reformista, o premiê Mir Hossein Mousavi, aparece em segundo lugar com 28,8% dos votos. Segundo o ministério, 70% dos votos já foram contados. O governo ainda não liberou o número total de pessoas que votaram.