Resultado revolta líderes tribais de Anbar Revoltados com a derrota para o nacionalista Saleh al-Mutlaq, na Província de Anbar, os líderes tribais e radicais sunitas prometeram tomar o poder na região, caso se confirmem os resultados preliminares das eleições. Ahmed Abu Risha, líder tribal, acusa o governo iraquiano de fraude. "Mais vale uma ditadura honesta do que uma democracia fraudulenta", disse Risha. "Formaremos um governo em Anbar de qualquer maneira." Em 2007, os líderes tribais de Anbar formaram os chamados "grupos despertar", que se afastaram da Al-Qaeda para lutar ao lado dos EUA. Desde então, a situação de segurança na região - que se tornou uma das mais violentas do país após a ocupação americana, em 2003 - melhorou sensivelmente.