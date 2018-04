Resultado ruim não deve alterar política de Obama A reeleição do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad complica os planos do governo de Barack Obama para engajar o país, mas alguns especialistas disseram que não deve haver mudança da política americana para Teerã. Um funcionário do Departamento de Estado disse que a política de Obama de se aproximar do Irã não estava baseada em resultados eleitorais. Segundo ele, o caminho a seguir seria duro, independentemente do vencedor. "Vamos procurar nos relacionar com o governo iraniano seja ele liderado por uma facção ou por outra", disse o funcionário, sob condição de anonimato. Mas analistas previram que um segundo mandato de Ahmadinejad seria um empecilho para o projeto de Obama em mudar o tom cáustico corrente nas relações EUA-Irã, ao passo que uma vitória do ex-premiê Mousavi poderia ter ajudado. "Esse é um revés para as esperanças de encontrar um Irã mais aberto ao entendimento", disse o ex-analista da CIA Bruce Riedel. "Resta saber se Ahmadinejad, com um mandato significativo, está agora aberto a conversações." Durante meses, o Irã se esquivou de responder tanto às aberturas pessoais de Obama como a uma oferta de grandes potências para acertar disputas sobre seu programa nuclear. "Não estou certo de que teria feito uma diferença enorme se Mousavi houvesse vencido, mas acho que o governo iraniano terá pouquíssimas desculpas para não responder à administração Obama", disse o professor Shibley Telhami, da Universidade de Maryland. "Tanto a aparente vitória como a aparente fraude complicam a estratégia de Obama. Meu conselho é que fariam melhor em pensar em mais sanções", disse Elliott Abrams, ex-funcionário do governo de George W.Bush.