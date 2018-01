Resultados confirmam triunfo do SPD Berlim e Mecklemburgo O Partido Social-Democrata Alemão (SPD) foi o vencedor das eleições regionais realizadas neste domingo na cidade-estado de Berlim e no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, segundo os resultados oficiais divulgados nesta madrugada, com 100% dos votos apurados. Em Berlim, o prefeito-governador, o social-democrata Klaus Wowereit, foi reeleito inclusive com um aumento dos votos.Já em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, o partido perdeu mais de 10% dos votos em relação às últimas eleições, o que não o impediu de ser a legenda mais votada neste estado federado. Resultados oficiais em Berlim: SPD 30,8% (+1,1%) 53 cadeiras CDU 21,3% (-2,5%) 37 Partido de Esquerda 13,4% (-9,2%) 23 Verdes 13,1% (+4,2%) 14 FDP (liberais) 7,6% (-2,3%) 13 Resultados oficiais em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental: SPD 30,2% (-10,4%) 23 cadeiras CDU 28,8% (-2,6%) 22 Partido de Esquerda 16,8% (+0,4%) 13 FDP (liberais) 9,6% (+4,9%) 7 NPD (extrema direita) 7,3% (+6,5%) 6