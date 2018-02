Resultados de testes em cometa serão divulgados hoje

Os cientistas se reuniram para discutir as análises dos dados na manhã desta segunda-feira. Após este encontro, o centro vai publicar as descobertas dos cientistas, informou o porta-voz Andreas Schuetz à Associated Press.

Desde o pouso na quarta-feira sobre o cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, que está a cerca de 500 milhões de quilômetros da Terra, o robô realizou uma série de testes científicos e enviou uma grande quantidade de dados para a agência europeia.

Na sexta-feira, o robô ergueu-se cerca de 4 centímetros e fez uma rotação de cerca de 35 graus numa tentativa de sair da zona de sombra na qual pousou e, desta forma, permitir que seus painéis solares pudessem recarregar suas baterias.

O grupo de cientistas da Agência Espacial Europeia tem avaliado os dados para descobrir se os experimentos obtiveram sucesso, especialmente a complexa operação realizada na sexta-feira, na qual o robô recebeu comandos para fazer um buraco de 25 centímetros de profundidade na superfície do cometa e retirar amostras para exames.

O material sob a superfície do cometa permanece praticamente inalterado há 4,5 bilhões de anos, o que significa que as amostras são uma cápsula do tempo cósmica que os cientistas estão ansiosos para estudar.

Uma das coisas que mais entusiasma os cientistas é a possibilidade de a missão ajudar a confirmar a teoria de que os cometas trouxeram os blocos de construção da vida - matéria orgânica e água - para a Terra. Fonte: Associated Press.