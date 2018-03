Resultados parciais confirmam vitória de partido de Correa na Constituinte O Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) do Equador divulgou ontem resultados parciais da votação de domingo que confirmam a vitória do Aliança País, partido do presidente Rafael Correa, na eleição de domingo da Assembléia Constituinte. Até a noite de ontem, com 20% das urnas apuradas, o partido de Correa tinha conseguido 70% dos votos relativos às cadeiras nacionais da Constituinte, que será composta por 130 deputados - 24 eleitos em nível nacional, 100 no âmbito provincial e 6 que virão do exterior. Resultados de uma apuração paralela divulgados na segunda-feira já davam ao Aliança País 72 cadeiras. O TSE afirmou ontem que os resultados oficiais finais serão conhecidos em até um mês. A Constituinte, convocada por Correa com o objetivo de ''''refundar'''' o país, será instalada no dia 31 e funcionará durante 180 dias - podendo ter seu prazo prorrogado por mais dois meses. Para entrar em vigor, a Constituição deverá ser aprovada num referendo previsto para o ano que vem.