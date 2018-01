Resultados parciais já confirmam 15 senadores eleitos nos EUA Segundo os resultados parciais divulgados na madrugada desta quarta-feira, o Partido Republicano já garantiu oito senadores e o Democrata sete das 34 cadeiras disputadas nas eleições legislativas dos EUA, nesta terça-feira. Os senadores republicanos são: Mitch McConnell (Kentucky), Pete Domenici (Novo México), Jeff Sessions (Alabama), Lamar Alexander (Tenesee), Mike Enzi (Wyoming), Lindsey Graham (Carolina do Sul), Chuck Hagel (Nebraska) e Jim Inhofe (Oklahoma). Os senadores democratas são: Max Baucus (Montana), Joseph Biden (Delaware), Richard Durbin (Illinois), Frank Lautenberg (Nova Jersey), Carl Levin (Michigan), Jack Reed (Rhode Island) e Jay Rockefeller (Virgina Ocidental) Com 12% das urnas apuradas, a disputa pelo senado na Carolina do Norte entre a republicana Elizabeth Dole e o democrata Erskine Bowles promete ser dura. Dole tem 55% dos votos e Bowles soma 44%. Na Geórgia, com 7% dos votos conhecidos, o republicano Saxby Chambliss está vencendo o senador democrata Max Cleland por uma pequena vantagem. Em New Hampshire, com 48% dos votos apurados, a disputa ainda não está decidida entre os dois principais candidatos. O republicano John Sununu lidera com 52%, seguido pela democrata Jeanne Shaheen, com 46%.