Resultados preliminares das eleições no Haiti indicam vitória de Jovenel Moise

PORTO PRÍNCIPE - O candidato do partido Tet Kale (PHTK), Jovenel Moise, ganhou com 55,67% dos votos as eleições presidenciais do Haiti, realizadas no dia 20, segundo os resultados preliminares divulgados na segunda-feira pelo Conselho Eleitoral Provisório (CEP).

Jude Célestin, candidato da Liga Alternativa pelo Progresso e Emancipação Haitiana (Lapeh), ficou em segundo lugar com 19,52% dos votos, enquanto Moise Jean-Charles, da Plataforma dos Filhos de Dessalines, obteve 11,04%, e Maryse Narcisse, do partido Família Lavalas, registrou 8,99%.

Se esses resultados preliminares forem confirmados, o segundo turno, previsto para janeiro de 2017, não deverá acontecer, já que Jovenel Moise teria conseguido mais de 50% dos votos na primeira fase das eleições.

Haiti realizou a votação no dia 20 sem nenhum relato de problemas e ocorrerem em meio à emergência causada pela passagem do furacão Matthew em outubro na região, e após um ano de crise política com a anulação do pleito de outubro de 2015, em razão de supostas irregularidades. Nestas eleições, Moise havia obtido 32,81% dos votos e Jude Célestin, 25,27%. / EFE