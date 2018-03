Resumo Mundo Reuters A França retomou o contato com líderes da guerrilha da Colômbia que mantém como refém a franco-colombiana Ingrid Betancourt para tentar conseguir sua libertação, informaram fontes da Presidência francesa nesta quinta-feira. Obama renuncia a financiamento público para campanha WASHINGTON (Reuters) - O candidato democrata Barack Obama disse, nesta quinta-feira, que decidiu não buscar financiamento público para sua campanha eleitoral contra o republicano John McCain pela Presidência dos Estados Unidos. Violência sexual é problema de segurança, diz Rice à ONU NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O mundo reconheceu que a violência contra mulheres durante conflitos afeta a segurança e a estabilidade das nações, disse a secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, ao Conselho de Segurança da ONU na quinta-feira. Nepal impede protesto de tibetanos contra a China e prende 600 KATMANDU (Reuters) - Centenas de exilados tibetanos, incluindo freiras e monges, gritaram slogans contra a China e entraram em choque com a polícia em Katmandu nesta quinta-feira, depois foram forçados a entrar em cde o Conselho de Segurança este mês, escolheu a violência sexual para seu chamado debate temático. Além de Condoleezza Rice, vários ministros representaram seus países, no lugar dos embaixadores que normalmente o fazem. Ativistas dos direitos humanos dizem que os estupros já deixaram de ser um mero subproduto das guerras e se converteram em tática empregada propositalmente para desmoralizar e intimidar comunidades. Eles citam como exemplos as guerras na antiga Iugoslávia, na região de Darfur, no Sudão, e na República Democrática do Congo. Rice também citou o caso de Mianmar, onde, afirmou, soldados regularmente violentam mulheres e meninas de apenas 8 anos de idade. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse ao conselho que a violência contra as mulheres "alcançou proporções pandêmicas e indizíveis em algumas sociedades que procuram recuperar-se de conflitos." A resolução que está sendo debatida diz que a violência sexual é, em alguns casos, "uma tática de guerra empregada para humilhar, dominar, atemorizar, dispersar e/ou deslocar à força os membros civis de uma comunidade ou grupo étnico".