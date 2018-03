Resumo Mundo Reuters Soldados israelenses mataram três atiradores palestinos em confrontos separados na Faixa de Gaza, nesta sexta-feira, quando as forças de Israel intensificaram operações na região, disseram fontes médicas e militantes. Incêndios na Califórnia deixam mais quatro mortos LOS ANGELES (Reuters) - Patrulheiros de fronteira norte-americamos descobriram quatro corpos carbonizados em montanhas próximas à fronteira com o México, elevando o provável número de vítimas fatais dos incêndios na Califórnia para 12, mesmo em um momento em que os bombeiros passaram a controlar a maioria dos incêndios no Estado. Irã rejeita qualificação de "terrorista" à Guarda Revolucionária TEERÃ (Reuters) - O Irã condenou na quinta-feira a decisão dos Estados Unidos de qualificar a Guarda Revolucionária do país como proliferadora de armas de destruição em massa e seu batalhão Quds como um apoiador do terrorismo, segundo o site da rádio estatal Irib. Situação ambiental do planeta ainda é péssima, diz estudo da ONU LONDRES (Reuters) - Duas décadas depois de um documento histórico alertar para a situação do planeta e pedir providências urgentes, o mundo ainda passa por maus bocados, disse na quinta-feira o Programa Ambiental da ONU (Unep). Alteração em gene faz verme mudar orientação sexual CHICAGO (Reuters) - A alteração de um gene no cérebro de fêmeas de uma espécie de verme fez com que elas mudassem sua orientação sexual e fossem atraídas por outras fêmeas, disseram pesquisadores dos EUA na quinta-feira. Putin se opõe a novas sanções ao Irã LISBOA (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, opôs-se na quinta-feira à adoção de novas sanções contra o programa nuclear do Irã, por considerar que isso encurralaria o país. Embaixador dos EUA cobra mais empenho de Bagdá contra curdos BAGDÁ (Reuters) - O governo iraquiano deve agir para prender guerrilheiros curdos que desçam de seus esconderijos das montanhas e restringir o abastecimento das bases rebeldes, disse na quinta-feira o embaixador dos EUA em Bagdá. Vacina contra Aids pode aumentar risco de infecção WASHINGTON (Reuters) - Mais de 3.000 pessoas que se voluntariaram para receber uma vacina experimental da Merck contra a Aids foram orientadas a fazer exames extras, inclusive no Brasil, porque a própria injeção pode aumentar o risco de infecção. James Watson deixa laboratório após polêmica sobre africanos WASHINGTON (Reuters) - O Nobel de medicina James Watson, um dos responsáveis pela descoberta da estrutura do DNA, afastou-se do laboratório em que trabalhava em virtude da repercussão de sua declaração questionando a inteligência dos africanos, afirmou na quinta-feira o Cold Spring Harbor Laboratory. Cristina Kirchner será eleita presidente no 1o turno--pesquisa BUENOS AIRES (Reuters) - A primeira-dama argentina, Cristina Fernández de Kirchner, deve ganhar já no primeiro turno as eleições presidenciais deste domingo, com 43,7 por cento dos votos, segundo uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira.