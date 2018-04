Resumo Mundo Reuters O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pediu na terça-feira aos países árabes que deixem seu ceticismo de lado e se aproximem de Israel, cujo primeiro-ministro pediu aos vizinhos que 'não assistam ao trem da paz passar'. França reforça segurança nas periferias depois de novos choques VILLIERS-LE-BEL, França (Reuters) - A polícia vai reforçar a segurança na periferia norte de Paris para evitar que haja tumultos pela terceira noite seguida, afirmou o primeiro-ministro francês, François Fillon, na terça-feira, prometendo assumir uma postura linha-dura contra agitadores que investirem contra a polícia. Palestinos e israelenses retomarão negociações de paz ANNAPOLIS, Estados Unidos (Reuters) - Com um aperto de mão, os líderes dos Estados Unidos, de Israel e do povo palestino concordaram na terça-feira com o início imediato de novas negociações de paz com o objetivo de chegar a um acordo definitivo até o final de 2008, que leve a paz ao Oriente Médio. EXCLUSIVO-Pesquisa aponta empate no referendo da Venezuela CARACAS (Reuters) - Uma pesquisa revelou na ter?máticas pacíficas. "Vocês não podem continuar parados indefinidamente vendo o trem da paz passar. É hora de acabar com o boicote e a alienação em relação ao Estado de Israel. Não é útil para nós e nos fere", disse Olmert. Ecoando vários outros países da região, a Arábia Saudita defendeu um processo de paz mais amplo, que inclua também as questões da Síria e do Líbano com Israel, depois da conferência de Annapolis. "Decidimos apoiar o lançamento de sérias e contínuas conversas entre palestinos e israelenses que tratem de todas as questões principais e do status final. Essas conversas devem ser seguidas pelo lançamento dos trilhos sírio e libanês assim que possível", disse o chanceler Saud Al Faisal. O chanceler da Jordânia, Salaheddin Al Bashir, disse que a região só terá paz e segurança permanentes se o plano de paz for abrangente. "Isso exige que também tratemos dos dois outros trilhos: o trilho da paz sírio-israelense, inclusive a questão das colinas do Golã, ocupadas (por Israel), e o trilho da paz libanês-israelense", afirmou. As negociações entre Síria e Israel em torno do Golã, território sírio capturado em 1967 por Israel, foram abandonadas em 2000. Olmert e Bush citaram a iniciativa de paz árabe, retomada neste ano, que oferece a normalização das relações com todos os Estados árabes em troca da desocupação israelense dos territórios conquistados na guerra de 1967. O embaixador saudita nos EUA, Adel Al Jubeir, disse que não poderia haver normalização dos laços de seu país com Israel sem um acordo de paz. "Não se pode colher os frutos da paz antes de fazer a paz, e deixamos isso muito claro", afirmou o diplomata a jornalistas.