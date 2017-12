Retirada acusação contra jovem que atacou Charles Uma acusação contra uma jovem letã de 16 anos que atingiu o rosto do príncipe Charles com uma flor no mês passado foi retirada hoje pela promotoria. Alina Lebedeva, que fora acusada de vandalismo, conseguiu atingir com um cravo vermelho o rosto do herdeiro do trono britânico enquanto ele realizava uma visita a Riga, a capital da ex-república soviética. Ela disse a jornalistas que estava protestando contra a guerra no Afeganistão. Segundo Dzintra Subrovska, porta-voz da promotoria, uma carta de desculpas enviada por Lebedeva a Charles influenciou na decisão da Justiça. "Ela não tem histórico criminal, é uma boa estudante e se desculpou pelo que fez", afirmou Subrovska.