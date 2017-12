Retirada britânica do Iraque não influirá em missão japonesa O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, afirmou nesta quinta-feira que seu país tomará suas próprias decisões sobre a missão no Iraque, independentemente da retirada parcial de tropas anunciada na quarta-feira pelo Reino Unido. A participação do Japão no Iraque, com apoio logístico da força aérea, é regulada por uma norma que permitiu uma missão inicial de quatro anos. O prazo expira dia 31 de julho, mas o governo japonês deverá aprovar a ampliação por mais dois anos. O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, anunciou uma redução nas tropas de seu país no Iraque em 1.600 soldados. Mas o governo japonês não considerou a medida uma "retirada". "Não é uma retirada, mas uma redução de tropas. Acho que o governo britânico tomou sua própria decisão", disse nesta quinta-feira Shinzo Abe a jornalistas, segundo a agência Kyodo.