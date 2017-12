Retirada de brasileiros do Líbano pode estar chegando ao fim A retirada de brasileiros do Líbano pode estar chegando ao fim porque o número de interessados em deixar o país com a ajuda do Itamaraty é cada vez menor. Nesta quarta-feira dois ônibus saíram do Vale do Bekaa para Damasco com 99 pessoas, de uma lista de 123 que haviam se registrado para viajar. ?Vamos ter uma reunião amanhã (quinta) com o representante do Itamaraty para discutir a possibilidade de fazer mais uma viagem a aí encerrar a operação?, diz Khaled Haimur, um comerciante que age como líder comunitário informal organizando as saídas do Bekaa. O representante do Itamaraty na região, Ruy Amaral, confirma que o governo está ?estudando o que fazer porque um número reduzido de pessoas? está agora mostrando interesse em sair, mas prefere não falar em uma interrupção formal das retiradas. ?Nas atuais condições a tendência é que, não havendo mudanças no quadro, as viagens podem parar por ora. Mas isso não significa que o processo não será retomado se a situação se agravar?, explica. Baixa presença Nas viagens organizadas para retirar brasileiros do Bekaa era grande o número de pessoas que se registravam e depois não apareciam para embarcar nos ônibus. Em geral apenas pouco mais de 50% viajaram. ?Desta vez conversamos mais com as pessoas, explicamos que muitas dificuldades estavam sendo criadas por conta disso, e conseguimos embarcar 99 das 123 pessoas inscritas?, diz Haimur. Ele explica que atualmente há registro de cerca de 50 pessoas interessadas em deixar o país. ?Estamos ainda fazendo contatos e acho que talvez a gente chegue a umas 100 pessoas. Aí com mais uma viagem devemos conseguir tirar todo mundo que, por ora, quer ir?, diz.