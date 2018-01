Retirada de Israel do Líbano termina neste domingo O comandante-em-chefe das Forças de Interposição da ONU no Líbano (Finul), general Alain Pellegrini, informou ao primeiro-ministro libanês, Fouad Siniora, que Israel decidiu se retirar até domingo das últimas áreas que ainda ocupa no sul do país. Uma fonte oficial acrescentou que Siniora entrou em contato na sexta-feira à noite com a secretária de Estado dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, que na segunda-feira iniciará uma viagem pela região. Ele pediu que Rice faça pressão sobre Israel. O Exército israelense deveria ter se retirado do Líbano em 22 de setembro, mas vem adiando a decisão com diferentes pretextos. A retirada israelense foi estipulada pela resolução 1.701 do Conselho de Segurança da ONU, que pôs fim às hostilidades entre Israel e o grupo xiita Hezbollah.