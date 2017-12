Retirada de tropas do Iraque seria "desastre", diz Bush Enfrentando as dúvidas e a relutância dos aliados que continuam a participar da ocupação do Iraque, o presidente dos EUA, George W. Bush, disse que seria desastroso se mais países retirassem suas tropas do país árabe. A retirada, segundo o presidente, enviaria a mensagem errada para os iraquianos e para terroristas. ?Iria desanimar os amantes da liberdade no Iraque?, disse. Ao lado do premier australiano John Howard, Bush fez a declaração pouco antes de deixa Washington para uma viagem de três dias pela Europa. Howard renovou o compromisso da Austrália de manter seus 850 homens no Iraque, a despeito do custo político dentro de seu país. ?Este é o pior momento possível para os aliados mostrarem qualquer fraqueza em relação aos nossos objetivos no Iraque?, declarou. A viagem de Bush dará início a uma rodada de reuniões de alto nível que colocará o presidente cara a cara com firmes apoiadores da guerra, como os premiers Silvio Berlusconi, da Itália, e Tony Blair, do Reino Unido, e críticos contumazes, como o presidente da França, Jacques Chirac, e o chanceler alemão Gerhard Schroeder.