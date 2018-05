Retirada ordem de prisão contra Benazir Um tribunal paquistanês ordenou ontem a retirada do pedido de prisão internacional contra a ex-premiê Benazir Bhutto, disse seu advogado. Ela deixou o Paquistão para evitar as acusações de corrupção após a queda de seu segundo governo, em 1996. Especula-se que Benazir estaria negociando seu retorno e um governo compartilhado com o presidente Pervez Musharraf.