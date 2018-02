Retirado alerta de tsunami emitido após terremoto no Japão

A Agência Meteorológica do Japão e o Centro de Advertência de Tsunamis do Pacífico nos Estados Unidos retiraram o alerta de tsunami emitido após registrarem um forte tremor de 7 graus na escala Richter nas ilhas Ryukyu, ao sul do país.

Em comunicado publicado em seu site, a agência japonesa informou que não foram registradas, como se temia, ondas altas nem danos no litoral próximos ao epicentro do tremor; por isso, decidiu cancelar o alerta.

A agência, no entanto, advertiu que podem acontecer leves mudanças no nível do mar.

O Centro de Advertência de Tsunamis do Pacífico informou em seu site de internet que o alerta emitido previamente ficou sem efeito.