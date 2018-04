Retirado último obstáculo à canonização de João Paulo II

A fonte vaticana confirmou a veracidade da notícia e disse que a decisão foi tomada já há algum tempo e que a reunião desta terça-feira foi apenas uma formalidade.

Com a aprovação da comissão, a canonização depende apenas do aval do papa Francisco e da escolha de uma data para a cerimônia.

Especula-se que a data provável para a canonização seja 8 de dezembro, quando é celebrada a festividade católica da Imaculada Conceição. Este ano, a data cairá num domingo, que é quando normalmente se realizam cerimônias de canonização no Vaticano.

Sob a condição de anonimato, já que os processos de canonização tramitam em sigilo, a fonte vaticana confirmou ainda notícia veiculada pelo jornal italiano La Stampa de que a canonização de João Paulo II poderia ocorrer junto com a do papa João XXIII, que convocou o Concílio Vaticano II, mas morreu em 1963, antes de vê-lo concretizado.

O processo de canonização de João Paulo II tramitou em ritmo acelerado logo depois de sua morte, em 2005. Fonte: Associated Press.