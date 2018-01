Retirados bloqueios próximos a prédios públicos na Ucrânia Os bloqueios próximos a prédios públicos na Ucrânia foram removidos nesta quinta-feira, em um sinal de que diminui a tensão após o Parlamento ter aprovado reformas eleitorais e constitucionais. O desmantelamento de três barricadas próximas a prédios do Governo ocorreu depois de o líder da oposição, Viktor Yushchenko, recusar-se a pedir aos manifestantes para que retirassem os bloqueios construídos há mais de duas semanas para protestar contra a fraude eleitoral. No entanto, outro líder da oposição disse que as barricadas, que impediam funcionários de entrar em seus escritórios, não eram mais necessárias e que a luta agora seria a campanha para a nova votação, marcada para 26 de dezembro. O bloqueio perto do escritório presidencial, na Rua Bankova, ainda não foi desfeito. Crise na Ucrânia