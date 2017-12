Retomados resgates, mas esperanças diminuem nas Filipinas As operações de resgate no povoado de San Bernardo, nas Filipinas, soterrado por um deslizamento de terra na última sexta-feira passada, foram retomados nesta terça-feira após terem sido suspensos na segunda-feira à noite devido à chuva, confirmaram fontes oficiais. Janice Tse, uma porta-voz do escritório da governadora de Leyte, declarou que 84 corpos foram resgatados, dos quais 37 foram identificados, enquanto 982 pessoas permanecem desaparecidas. Além disso, 772 residentes de Guinsaugon, o bairro atingido pelo deslizamento de terra, sobreviveram ao incidente. Tse acrescentou que os trabalhos de salvamento recomeçaram ao amanhecer, embora tenha mostrado pouca esperança de encontrar sobreviventes por terem se passado cinco dias desde que o deslizamento ocorreu, a cerca de 670 quilômetros ao sul de Manila. Vários voluntários da comunidade internacional participam dos trabalhos de resgate, incluindo tropas americanas e equipes da Malásia, Taiwan e Espanha.