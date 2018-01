Retomam esvaziamento de lugares sitiados na Síria

AL RASHIDIN - O esvaziamento de várias localidades sitiadas na Síria se reiniciou nesta quarta-feira, 19, após ter sido interrompida por um atentado que causou uma centena de mortos.

"O processo se reiniciou com 3 mil pessoas de Fua a Kafraya - localidades favoráveis ao governo sírio - deslocadas no amanhecer e outras 300 de Zabani e duas outras localidades rebeldes, disse Rami Rahman, diretor do Observatório Sírio de Direitos Humanos.

O deslocamento começou na sexta depois de um acordo negociado pelo Catar, que apoia os rebeldes, e pelo Irã, aliado do regime de Assad.

Cinco mil civis e militares leais ao governo haviam saído de Fua e Kafraya, enquanto 2,2 mil civis e combatentes abandonaram Zabadani e Madaya, localidades rebeldes próximas a Damasco.

Com o esvaziamento, termina a primeira etapa do processo. A segunda fase está prevista em dois meses.

Desde 2011, a guerra na Síria já causou mais de 320 mil mortes e milhões de refugiados. / AFP