Retórica da Coreia do Norte preocupa investidores globais Analistas políticos e os mercados locais, em grande parte, consideraram a ameaça da Coreia do Norte de uma "guerra santa" nuclear como mera retórica, mas o risco de conflito na Península Coreana está claramente no radar dos investidores globais. Embora os mercados coreanos e japoneses tendam a menosprezar as reiteradas ameaças de Pyongyang - em parte por perceberem um risco muito reduzido de guerra -, os investidores globais começam a ficar mais preocupados.