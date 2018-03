Retórica dura com Irã provoca alta do petróleo, diz Obama O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, disse na segunda-feira que a retórica dura em relação ao Irã parece contribuir para as altas nos preços do petróleo, e que uma aproximação mais calma poderia ajudar a aliviar os mercados. Obama foi perguntado sobre o assunto em uma coletiva de imprensa a respeito das maneiras como os EUA poderiam ajudar a reduzir o preço do petróleo no curto prazo. O senador de Illinois listou algumas de suas propostas energéticas como o plano de frear a especulação excessiva nos mercados de energia. "Há algumas questões geopolíticas que afetam o preço do petróleo", disse. "Então, baixar o tom nas conversas com o Irã, por exemplo, e nos empenharmos na diplomacia forte e baseada em princípios, como eu já pedi, pode acalmar os mercados." (Reportagem de Caren Bohan)