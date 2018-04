Retrato de Michael Jackson vai a leilão na internet

"Eu fiquei com ele por muito tempo", disse o inventor de brinquedos Marty Abrams, que adquiriu a obra juntamente com seu parceiro John Gentilly, em 1992, do empresário japonês Hiromichi Saeki como pagamento de uma dívida. "Com resposta positiva à música (de Michael) e ao filme depois de sua morte, pensamos que era uma boa hora para vender o quadro e para que o mundo o veja."

Nos últimos 17 anos, Abrams manteve a pintura num galpão em Nova Jersey. Ele foi colocado em exposição por um breve período no showroom da empresa Dancy-Power Automotive no Harlem, após a morte de Jackson em junho. O quadro foi originalmente vendido a Saeki por US$ 2,1 milhões em 1990. Abrams disse que o retrato foi avaliado pela empresa Belgo Fine Art Appraisal and Restoration em US$ 5,3 milhões em 2000, mas ele acredita que seu valor seja maior agora. Abrams espera conseguir mais de US$ 3 milhões no leilão, que deve ser encerrado no dia 17 de abril. O lance mínimo inicial é de US$ 2,75 milhões.