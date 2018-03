Réu é executado na Carolina do Norte Um réu da Carolina do Norte foi executado na madrugada desta sexta-feira pelo assassinato de uma mulher durante um assalto a uma loja, informaram autoridades locais. Um médico confirmou a morte de Willie Brown Junior, de 61 anos, às 2h11 desta sexta, disse Keith Acree, porta-voz da administração penitenciária do Estado americano. Pouco antes, a Suprema Corte dos Estados Unidos rechaçou uma apelação de Brown para que a execução fosse suspensa, assim como uma série de solicitações para que o caso fosse revisado. Por sua vez, o governador da Carolina do Norte, Mike Easley, rejeitou pedido de clemência. Brown foi sentenciado à morte em 1983 pelo assassinato de Vallerie Ann Roberson Dixon durante um assalto a mão armada.