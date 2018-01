Reunião climática da ONU começa com divisões, mas há esperança de acordo em dezembro As chances de governos de todo o mundo formularem um acordo mediado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para combater a mudança climática em dezembro parecem melhores do que na véspera da tentativa fracassada de 2009, disseram especialistas nesta segunda-feira, quando delegados de quase 200 nações se reuniram na esperança de superar divisões profundas.