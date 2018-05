Reunião com potências nucleares foi construtiva, diz Irã

O primeiro dia de negociações entre o grupo dos seis (EUA, Reino Unido, França, China, Rússia e Alemanha) e o Irã sobre o programa nuclear do país persa foi construtivo, disseram fontes iranianas e ocidentais nesta segunda-feira, 6. A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Catherine Ashton, deve se reunir com o principal negociador nuclear iraniano, Saeed Jalil, ainda hoje.

Segundo uma fonte iraniana, os dois lados devem voltar a se reunir na terça-feira para discutir as bases de novas discussões, nas quais a questão nuclear pode ser tratado. "Se chegarmos a um acordo sobre essas bases, poderemos nos reunir várias vezes", disse a fonte. Um diplomata ocidental confirmou a retomada das negociações amanhã e qualificou o encontro de construtivo.

A União Europeia lidera as negociações em Genebra, as primeiras em 14 meses. Na semana passada, o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad disse que a questão nuclear não seria discutida no encontro.

Impasse nuclear

As potências ocidentais acusam o Irã de esconder, sob seu programa nuclear civil, outro de natureza clandestina e aplicações bélicas, cujo objetivo seria a aquisição de armas atômicas. Teerã nega tais alegações.

As tensões sobre o programa nuclear iraniano se acirraram no final do ano passado após o Irã rejeitar uma proposta de troca de urânio feita por EUA, Rússia e Reino Unido. Meses depois, o país começou a enriquecer urânio a 20%.

Um acordo mediado por Brasil e Turquia para troca de urânio chegou a ser assinado com o Irã em maio. O acordo, porém, foi rejeitado pelo Grupo de Viena - composto por Rússia, França, EUA e AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) - e o Conselho de Segurança da ONU optou por impor uma quarta rodada de sanções ao país.