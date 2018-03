Reunião da Otan será retomada às 15h A reunião da Otan ocorrida no início desta quarta-feira foi interrompida após 90 minutos para permitir negociações entre os embaixadores. A reunião deverá ser retomada às 15h (de Brasília). No encontro desta manhã, o secretário-geral da Otan, George Robertson, apresentou proposta alternativa de proteção preventiva à Turquia contra eventual guerra no Iraque. "Acreditamos possuir elementos que possam ajudar no progresso das discussões", disse o porta-voz, Yves Brodeur. "A proposta agora destina-se somente às necessidades defensivas da Turquia", acrescentou.