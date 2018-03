Reunião da União Africana começa com apelo pela paz A primeira reunião extraordinária de chefes de Estado e de governo da União Africana (UA) foi aberta em Adis-Abeba, capital da Etiópia, com um discurso do presidente sul-africano, Thabo Mbeki, que pediu às nações africanas o fim dos conflitos no continente. Mbeki também propôs ao 34 chefes de governo ou de Estado - dos 53 países membros da UA - presentes ao encontro, a criação de um Conselho de Segurança e Paz para lidar com os conflitos.