Reunião de 6 países sobre Irã acaba sem conclusões

Embora os EUA tenham pressionado por novas sanções ao Irã, a reunião de emergência que durou duas horas e meia foi "inconclusiva no sentido e que não tomamos qualquer decisão no momento", afirmou Ryabkov. Apenas a China mandou um diplomata como represente do governo, em um sinal de sua relutância em concordar com as sanções severas propostas pelos principais líderes mundiais.

A reunião, que foi chamada de P5+1, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e Alemanha, começou no final da tarde de sábado sem declaração oficial. Reino Unido, França, Alemanha, Estados Unidos e Rússia mandaram como representantes membros do Ministério das Relações Exteriores, enquanto a China enviou um conselheiro da ONU. As informações são da Associated Press e Dow Jones.