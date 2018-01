Reunião de cúpula no Nepal é adiada A reunião de cúpula de países do sul da Ásia, que seria inaugurada nesta sexta-feira, em Katmandu, capital do Nepal, teve seu início adiado para o sábado devido a um atraso na chegada do presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, informaram autoridades nepalesas. A decolagem do avião de Musharraf para Katmandu foi adiada devido a um forte nevoeiro em toda a região, disseram as fontes. Musharraf chegou à capital nepalesa com quatro horas de atraso a bordo de um avião chinês. Na Caxemira, tropas indianas e paquistanesas trocaram tiros na fronteira. Uma importante autoridade policial indiana descreveu os tiroteios como de "rotina", acrescentando que, em alguns pontos, foram "abaixo da média". Indianos e Paquistaneses estão mobilizando tropas ao longo da fronteira desde 13 de dezembro passado, quando 14 pessoas morreram em um ataque ao Parlamento da Índia, atribuído por Nova Délhi a grupos separatistas muçulmanos baseados no Paquistão.