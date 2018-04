Reunião de líderes políticos gregos termina sem acordo Uma reunião de mais de sete horas de duração entre os líderes dos principais partidos políticos da Grécia e o primeiro-ministro Lucas Papademos terminou sem um acordo total sobre as medidas de austeridade exigidas pelo trio de credores internacionais do país. De acordo com o chefe de governo, há acordo em torno de quase todas exigências, com exceção de um ponto. Eles divergem sobre o corte nas aposentadorias.