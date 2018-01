Reunião de Solana e Larijani sobre programa nuclear é suspensa A reunião prevista para esta quarta-feira em Viena entre o responsável pela política externa da União Européia (UE), Javier Solana, e o principal negociador nuclear iraniano, Ali Larijani, foi adiada em "vários dias". O anúncio foi feito nesta quarta-feira à Efe por uma fonte da missão permanente do Irã na Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em Viena, sem citar a nova data do encontro. No entanto, a porta-voz de Solana, Cristina Gallach, consultada por telefone pela Efe em Viena, ainda não confirmou o cancelamento do encontro. Diplomatas europeus tinham indicado ontem que a reunião seria realizada nesta quarta-feira na capital austríaca, onde se encontra a sede da agência nuclear da ONU, que investiga o programa nuclear iraniano há mais de três anos. O encontro entre Solana e Larijani deveria ocorrer na véspera da cúpula de ministros de Assuntos Exteriores de Alemanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, Rússia e China, prevista para esta quinta-feira em Berlim. Essas seis potências, que em junho elaboraram um pacote de incentivos econômicos e nucleares para o Irã em troca da suspensão de seu programa nuclear, deverão iniciar as consultas sobre a possibilidade de impor sanções à República Islâmica. O Irã ignorou o ultimato do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que exigia que Teerã suspendesse seu programa de enriquecimento de urânio até 31 de agosto. Os EUA reiteraram na noite de terça-feira seu desejo de sanções ao Irã o mais rápido possível, apesar de Rússia e China continuarem sendo reticentes a esta punição. O presidente dos EUA, George W. Bush, afirmou que a decisão de Teerã de continuar com o enriquecimento de urânio significa "um isolamento do país". "As nações livres não vão deixar o Irã desenvolver seu programa nuclear", acrescentou em discurso na Associação Americana de Oficiais Militares em Washington. Por sua parte, Gregory Schulte, embaixador americano na AIEA, disse ontem em Viena que "chegou o momento de o Conselho de Segurança respaldar a diplomacia internacional com sanções".