Reunião do G-7 sobre a Crimeia ofusca cúpula nuclear em Haia O presidente dos EUA, Barack Obama, usará o palco da cúpula sobre segurança nuclear, que ocorre hoje e amanhã em Haia, na Holanda, para discutir a crise na Crimeia e aumentar a pressão de aliados contra a Rússia. Obama se reunirá com os líderes do G-7 (Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, além dos EUA) às 18 horas, na residência oficial do premiê holandês, Mark Rutte, em um encontro convocado em caráter de urgência para discutir como responder à anexação da península pela Rússia e decidir sobre a expulsão do país do G-8.