Reunião em Paris entre israelenses e palestinos é adiada

O presidente da França, Nicolas Sarkozy, havia convidado representantes de Israel e dos líderes palestinos para um encontro na quinta-feira. Mas na noite de sábado, o escritório do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou, sem dar explicações, que a reunião foi adiada. Funcionários palestinos disseram que a agenda não foi confirmada. Paris ainda não comentou a decisão israelense. As informações são da Associated Press.