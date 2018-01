Reunião entre Abbas e Hamas termina sem acordo Terminou a primeira reunião entre o primeiro-ministro palestino, Mahmoud Abbas, e os líderes do grupo militante Hamas na Faixa de Gaza. Aparentemente, não houve avanço no encontro. Abbas, também conhecido como Abu Mazen, teria tentado convencer o Hamas a decretar uma trégua na série de atentados contra alvos israelenses que realiza. Os dois lados, porém, teriam concordado em realizar uma nova reunião em breve. Houve cinco ataques suicidas contra Israel na última semana. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, quer que Abu Mazen desarme e desmantele os grupos militantes. Mas Abu Mazen diz que a única forma de lidar efetivamente com os militantes é diluir o apoio popular aos grupos, através de concessões israelenses. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.