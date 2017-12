Reunião entre Arafat e Peres dever ser no sábado A prevista reunião entre o líder palestino, Yasser Arafat, e o ministro israelense de Relações Exteriores, Shimon Peres, deverá ser realizada somente depois da sexta-feira, informou um alto funcionário palestino. Arafat viajará esta semana a Damasco, em sua primeira visita oficial à Síria desde 1996. Por causa do descanso religioso de sábado em Israel, a reunião deverá começar somente no sábado à noite ou nos dias seguintes. Tropas do Exército de Israel seguiam ocupando hoje a cidade cisjordaniana de Jenin, depois de invadi-la de madrugada. Três palestinos morreram e 11 ficaram feridos em diversos incidentes hoje na Cisjordânia e Gaza.