Reunião entre Arafat e Powell fracassa O ministro da Informação e Cultura palestino, Yasser Abed Rebbo, disse que o resultado da reunião da manhã desta quarta-feira entre o líder palestino, Yasser Arafat, e o secretário de Estado americano, Colin Powell, em Ramallah foi um "desastre". O pedido dos palestinos para a retirada completa do Exército israelense da Cisjordânia, incluído na última resolução do Conselho das Nações Unidas e na Declaração de Madri, não foi acatada, comentou Rebbo. Logo após o encontro, que durou aproximadamente duas horas, Powell saiu de Ramallah sem fazer declarações, em direção a Jerusalém, onde dará uma entrevista coletiva ainda no período da manhã. Já Arafat falou rapidamente e agradeceu ao secretário americano. "Quero agradecer o que fez e o que ainda fará", declarou, classificando a reunião de "muito cordial" e "muito importante".