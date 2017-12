Reunião ministerial entre Coréias será no fim deste mês As duas Coréias acertaram nesta quinta-feira a retomada de suas conversas em nível ministerial para a reconciliação no fim deste mês, em Pyongyang, sete meses após a última reunião, informou o Ministério da Unificação sul-coreano. O acordo saiu de uma reunião técnica celebrada na cidade norte-coreana de Kaesong, dois dias depois do acordo sobre o programa nuclear da Coréia do Norte. Segundo as mesmas fontes, a próxima rodada dos contatos começará no dia 27 de fevereiro, indo até 2 de março, na capital norte-coreana. Os contatos entre ministros estavam bloqueados por causa do lançamento de mísseis por parte do regime norte-coreano, em julho, e do teste nuclear de outubro. Em comunicado, representantes dos dois países reafirmaram a vontade de levar à frente as relações intercoreanas, de acordo com o processo de reconciliação iniciado após a cúpula de junho de 2000.