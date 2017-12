Reunião para romper impasse nuclear termina sem avanços Uma reunião entre seis nações para romper o impasse nuclear entre a Coréia do Norte e os Estados Unidos terminou neste sábado sem grandes avanços, mas os enviados ao encontro em Pequim prometeram discutir "os primeiros passos da desnuclearização" do país comunista antes de uma nova reunião, prevista para o fim de setembro. China, EUA, Japão, Rússia e as Coréias do Norte e do Sul concordaram com a realização de contatos de baixo nível assim que for possível definir os primeiros passos que Pyongyang deveria adotar para se desarmar, permitir monitoramento externo e determinar qual tipo de ajuda o governo norte-coreano pode esperar em troca. O vice-chanceler Wang Yi, chefe da delegação chinesa, reconheceu que as posições assumidas por Washington e Pyongyang ainda estão longe de convergir. "Existe um caso grave de falta de confiança mútua", declarou. Segundo ele, ainda há um "grande número de divergências e até mesmo idéias contrárias". Entre os principais desentendimentos está o modo como a Coréia do Norte poderia ser beneficiada com ajuda energética e outros tipos de assistência, comentou Wang. Durante as reuniões realizadas a partir da última quarta-feira em Pequim, a Coréia do Norte prometeu congelar seu programa nuclear para posterior desmantelamento. Em troca, Pyongyang exige o fim das sanções econômicas impostas pelos EUA e a remoção do país da lista americana que identifica supostos patrocinadores de "terrorismo". Washington ofereceu garantias de assistência energética e segurança em troca do total desmantelamento do programa nuclear norte-coreano. Entretanto, diplomatas americanos comentaram que os benefícios viriam apenas mais tarde para "garantir" a cooperação norte-coreana. Pyongyang deveria ainda revelar todas as suas atividades nucleares e permitir acompanhamento externo. Neste sábado, a China cancelou uma cerimônia de encerramento para a reunião e os delegados divulgaram uma "declaração presidencial" em vez de uma declaração conjunta - em um sinal de que a reunião acabou sem acordo. "As partes concordaram em realizaram uma nova rodada de negociações entre as seis nações no fim de setembro de 2004, novamente em Pequim", dizia a declaração.