Reunião reabre diálogo entre EUA e Síria

O presidente da Síria, Bashar Assad, recebeu ontem em Damasco o enviado especial dos EUA para Oriente Médio, George Mitchell, em encontro que reabre o diálogo direto entre os dois governos, interrompido há anos. A iniciativa visa a impulsionar o amplo acordo de paz entre árabes e israelenses proposto pelo presidente americano, Barack Obama. Após 90 minutos de conversa com Assad, Mitchell afirmou que a "Síria tem um papel integral na busca da paz" no Oriente Médio. Segundo o enviado americano, "apesar das dificuldades", a Síria e os EUA dividem uma obrigação "de criar condições para negociações começarem o quanto antes e terminarem em sucesso". A declaração foi similar à feita, na semana passada, em encontro com o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu. A agência de notícias estatal Sana, da Síria, informou que Assad reforçou as "posições sírias que buscam o estabelecimento de uma paz justa e compreensiva baseada nas resoluções internacionais". O presidente sírio acrescentou que a "Síria se preocupa com a identidade árabe e a unidade do território iraquiano". Os EUA e a Síria mantêm relações estremecidas desde a invasão do Iraque, em 2003. No fim do ano passado, ainda durante a administração de Bush, os EUA realizaram uma ação contra supostos insurgentes na fronteira da Síria com o Iraque. Os sírios argumentam que as vítimas eram civis. A Síria tem uma fronteira de 605 quilômetros com o Iraque e os EUA acusam regime de Assad de não conseguir controlar o fluxo de insurgentes. Os sírios rebatem dizendo que os americanos tampouco têm capacidade de monitorar a fronteira com o México, segundo disseram no passado autoridades sírias para o Estado. Mais de um milhão de refugiados iraquianos vivem hoje na Síria . Os EUA têm dado sinais contraditórios a Damasco. Ao mesmo tempo que envia Mitchell e figuras como o ex-presidente Jimmy Carter e o senador John Kerry para dialogar com Assad, Obama endureceu o discurso ao renovar as sanções contra a Síria GOLAN O diretor do Instituto de Oriente Médio da Universidade de Oklahoma, Joshua Landis, escreveu no seu site Syria Comment que "Damasco teme que Washington pressione a Síria a ajudar nas questões iraquianas e libanesas, que são relativamente fáceis de resolver, sem se comprometer em incluir a Síria no plano de paz de Obama ou conseguir o retorno das Colinas de Golan". No seu discurso no Cairo e no encontro com Netanyahu, Obama não tocou na questão do Golan, ocupado por Israel em 1967 e anexado nos anos 80 em ação não reconhecida pela comunidade internacional. Os sírios apoiam o Hezbollah e o Hamas, considerados terroristas pelos EUA e Israel. No seu giro pelo Oriente Médio, Mitchell se reuniu com líderes israelenses, palestinos e libaneses.