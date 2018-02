Reutemann descarta candidatura à Presidência da Argentina O governador de Santa Fé, Carlos Reutemann, um dos fortíssimos nomes do Partido Justicialista que poderia apresentar-se nas eleições à Presidência da Argentina, afirmou hoje que não será candidato. "Duhalde já sabia porque conversei com ele. Eu sempre fui coerente em minha decisão. Nunca disse que ia apresentar-me às internas do partido", disse Reutemann, considerado o único candidato do PJ capaz de uma coesão peronista. Sua decisão fortalece a candidatura de Carlos Menem, ex-presidente que governou o país por 10 anos e é apontado pelos analistas como o principal responsável pela crise em que o país se encontra. As declarações do governador foram feitas durante o ato de assinatura do acordo entre a província de Santa Fé e a União para reduzir o déficit fiscal.